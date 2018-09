Vloeistof gebruikt de koude grond als dansvloer in Hersenvakantie

De aarde is de ondergrond waar we ons dagelijks over bewegen. Een vanzelfsprekendheid waar we ons niet altijd bewust van zijn. En dat terwijl de aarde ons houvast geeft, ons voedsel geeft, ons laat leven. Al het leven komt eruit voort en eindigt er. Maar we willen zo graag omhoog klimmen, zo graag naar de hemel. En als het ons dan alsnog teveel wordt, als we stress ervaren, willen we weer aarden. Weer naar de kern, naar onszelf.