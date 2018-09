Voedselbank gaat in Tilburg op de zuinige toer, dat wil zeggen: energiezuinig

VIDEO Caro Emerald en Cory Henry op nieuw festival Better Get Hit

9:53 TILBURG - Het nieuwe Tilburgse muziekfestival Better Get Hit haalt Caro Emerald, Fresku en de Amerikaanse singer-songwriter Judith Hill naar de stad. Tijdens het tweedaags evenement zijn meer dan twintig optredens. Ook de Amerikaanse jazzpianist Cory Henry is dan te horen. In Paradox treedt hij op met zijn trio en een dag later speelt hij bij Theaters Tilburg met het Metropole Orkest.