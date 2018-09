Voetbalsupporter gooit beker met bier tegen gezicht van agent in Tilburg

Buurman achter­volgt daders na inbraakpo­ging in Ber­kel-En­schot

15 september BERKEL-ENSCHOT - Drie inbrekers probeerden vrijdag in te breken in een woning aan de Vivaldilaan in Berkel-Enschot. Een buurman merkte de inbrekers op, zag ze in een auto springen en reed meteen achter de verdachten aan.