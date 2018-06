Vogel komt vast te zitten onder dakgoot in Tilburg, maar brandweer schiet te hulp

Korte broek kan al snel weer uit de kast: heerlijk weer op komst in heel Brabant

2 juni REGIO - Grauw en grijs is het vandaag als we naar buiten kijken, en vrijwel overal in Brabant valt wel een buitje. Gelukkig komt daar verandering in! Morgen, maandag, dinsdag en woensdag gaat de zon weer volop schijnen. Weeronline deelt voor alle steden in de provincie negens uit.