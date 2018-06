Vonnis doodrijder Bredaseweg Tilburg zorgt bij voorbaat al voor onbegrip

Justitie eist miljoenen van coffeeshop­ke­ten Grass Company

7:00 TILBURG/DEN BOSCH - Justitie gaat proberen om minimaal twintig miljoen euro af te pakken van coffeeshopketen The Grass Company, die zowel in Den Bosch als in Tilburg twee vestigingen heeft. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Breda bevestigt dat de ontnemingsprocedure in gang is gezet.