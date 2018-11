Voor drugshandel aangehouden Spanjaard (25) sjouwde 18.000 euro en grote zak wiet mee door Tilburg

Tilburg krijgt trotse ‘kruiken­zei­ker-voetgan­gers­lich­ten’

9:59 Za 3 nov: Na Utrecht - waar je Nijntje-voetgangerslichten hebt - krijgt ook Tilburg speciale voetgangerslichten. Als het groen is, zien wachtenden een lopende kruikenzeiker met een kruik in zijn hand. Wat ze bij rood zien, blijft nog even geheim tot de onthulling. Laten we het zo zeggen: het mannetje loopt niet rond met een lege kruik...