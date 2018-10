Voor Solvejg kent de diabolo geen geheimen. Ze staat op Circolo

Ze hangt aan een koord in de circustent en cirkelt boven de hoofden van het publiek. Ze speelt accordeon en dwarsfluit, ze maakt radslagen in de piste, minutenlang achtereen, en ze is behendig met de diabolo.

Solvejg Weyenteth (28) staat met haar Zwitsers gezelschap Zirkus Fahraway de hele week op Circolo. Vier jaar studeerde ze op circusopleiding ACaPA in Tilburg. Ze is terug in de stad en ontmoet op Circolo artiesten met wie ze in Tilburg studeerde. Die spelen nu bij circus Kaoos Kaamos uit Zweden en het Franse Collectif Malunés.

Chnopf

Als vijftienjarige speelde ze in de zomervakanties in Zwitserland bij Chnopf, dat is een circus met jongeren en professionals. Ze studeerde acts in en rook aan het reizend circusleven. Daar ontmoette ze Martin en Nina met wie ze Zirkus Fahraway begon. Broer Donath deed ook mee, hij is muzikant.

Zirkus Fahraway © Jean Philipse

Vakantie

,,Elke zomer maakten we een nieuwe voorstelling waarmee we drie weken door Zwitserland reisden. Dat doen we nog steeds. Tijdens mijn studie in Tilburg ging ik tijdens vakanties terug naar Zwitserland om te repeteren." Inmiddels heeft het circus een eigen tent en een eigen terrein in Bazel.

Solvejg Weyenteth deed ook auditie bij circusopleidingen in Frankrijk, maar koos op gevoel voor Tilburg. ,,De circusschool was toen nog in de grote tent op Stappegoor. Bij de auditie had ik meteen een klik met andere studenten. Ik werk met de diabolo en ACaPA heeft gespecialiseerde gastdocenten. Ik kreeg ook les van jongleurs. Die hadden ideeën die ik zelf nooit had kunnen bedenken. De diabolo is een saai object, daar moet je creatief mee omgaan."

Wirwar

In circusvoorstelling 'Wo ist Toby' waarmee ze op Circolo staat, toont ze hoe die creativiteit uitpakt. De Zwitserse artieste spant een wirwar aan touwtjes door de tent en laat de diabolo daar met souplesse overheen rollen. Dat idee had ze al verwerkt in de presentatie waarmee ze in Tilburg afstudeerde. In de loop der jaren is die act uitgediept.

Ze doet wat ze graag wil, circus en reizen, dat is haar leven. ,,Ik ben gelukkig. Of ik ervan kan leven? Ja, op dit moment wel. Ik woon het hele jaar in mijn caravan en heb een levensstijl waarbij ik niet veel nodig heb. Geld maakt niet gelukkig. Nee, ik wil met niemand ruilen. Een kantoorbaan is niets voor mij, al moet ik zeggen dat optreden slechts een fractie van mijn werk is. Ik moet veel organiseren en reizen en opbouwen kost veel tijd."

Fahraway © Jean Philipse

Cruiseschepen

Er zijn circusartiesten die emplooi vinden in pretparken als de Efteling en op cruiseschepen wereldwijd. Solvejg Weyenteth kiest bewust voor haar eigen circus. Daar kan ze haar artistieke ideeën het beste kwijt.

De ronde, witte tent van Zirkus Fahraway staat net buiten het circusdorp in het Leijpark, op afstand van andere tenten. ,,Dat is een verhaal op zich", zegt de Zwitserse. ,,We zouden dichter bij andere tenten staan, maar de plek waar we onze tent aan het bouwen waren zat vol met beton en stenen. We kregen de haringen niet de grond in. Noodgedwongen zijn we uitgeweken."

In de erg leuke voorstelling 'Wo ist Toby?' is een rode draad. Acrobaat Toby is spoorloos en Valentin is zijn vervanger. Met een brede glimlach op het gelaat proberen de artiesten de circusvoorstelling te redden. Zo goed en zo kwaad als het kan. Het publiek, zowel kinderen als volwassenen, pakken ze in met muziek, acrobatiek, jonglerie en het geklungel van Valentin.