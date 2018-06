Voor vierde maal in halfjaar tijd brand bij zorginstelling Vincentius in Udenhout

Tien dagen geleden was er ook brand achter zorginstelling Vincentius. Toen vatte een loungeset vlam. Ook in januari en eind februari woedde er brand bij de zorginstelling in Udenhout. Na de brand in januari moest één bewoner naar het ziekenhuis, omdat deze rook had ingeademd. In het gebouw wonen in totaal zeven personen. Bij de brand in februari schaalde de brandweer op naar zeer grote brand.