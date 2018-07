Voor wapenbezit gearresteerde rapper J Hus blijft welkom op WOO HAH-festival

Zomerkamp Orizon uit Zaltbommel wijkt uit vanwege eikenpro­ces­sie­rups

12:41 ZALTBOMMEL - Het jaarlijkse zomerkamp van Orizon voor kinderen uit Zaltbommel is dit jaar niet op de vertrouwde locatie in Loon op Zand, maar op een camping in Udenhout. Oorzaak: de eikenprocessierups.