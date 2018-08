Vooral bij de voelbingo is Toon in z'n hum

TILBURG - Dik 30 jaar is Antoon Mauritsz een van de dragende krachten bij het door zijn vrouw opgerichte netwerk voor blinden en slechtzienden. ,,We helpen mensen de middag door: voor ons ook een uitstapje." Aflevering zes van de serie VoeTstuk.

door Stephan Jongerius

Overwinteren aan een Spaanse costa? Antoon Mauritsz trekt een vies gezicht. ,,Ik mag het land niet uit, dan word ik achter mekaar gearresteerd." Dan een lach. ,,Nee, ik geef daar niks om. Ben ooit één keer mee naar Oostenrijk geweest. Die rotbergen: geef mij maar de polder, dan ziede nog iets." Elke provincie van Nederland is-ie wel drie keer rondgeweest, op de fiets.

Liever is Toon - 'zo noemt iedereen me' - zinnig bezig, of zoals hijzelf zegt: ,,Iets betekenen voor mensen die het moeilijker hebben dan wij." Dat doet hij vooral bij het Tilburgse netwerk voor blinden en slechtzienden, een club die wekelijks met zo'n 25 mensen bijeenkomt in het Rode Kruisgebouw aan de Leonard van Vechelstraat.

Vandaag is de eerste keer na drie weken vakantiesluiting. Enkele dames zitten te rummikubben, vooral rond de sjoelbak is het een drukte van belang. ,,Wel d'r in hè", zo moedigt Mauritsz (79) de man achter de bak aan. ,,In de góatjes Cor!" Hilariteit.

Plagerijtje

Toons vrouw Jopie was 31 jaar geleden betrokken bij de oprichting van het netwerk. Toen de kinderen het huis uit waren, werd zij actief bij de toenmalige welfare van het Rode Kruis. Bij de hobbie-activiteiten zaten zoveel blinden en slechtzienden dat een eigen clubje werd gestart. ,,Ik moest al gauw mee", zegt Mauritsz, destijds nog als opzichter en kantonnier werkzaam bij Rijkswaterstaat. ,,En toen ben ik blijven hangen."

Is het overdreven om hem de gangmaker te noemen? Volgens deelneemster José Vermeer is Toon in elk geval prettig aanwezig, 'altijd opgewekt, gezellig en in voor een plagerijtje'. ,,Maar je kunt ook serieus met hem praten." In weerwil van haar handicap verzorgt José het fotowerk voor de club, Toon heeft steevast een waarderend woord voor het resultaat. Nieuwkomers waarschuwt hij dan wel weer voor haar: ,Uit de buurt blijven, da's unne koaie."

Doktershandschoenen

Vooral als Toon de voelbingo leidt, is hij in zijn hum. Hij laat zien hoe dat werkt: 45 zakjes met elk 12 voorwerpen, variërend van doktershandschoenen tot een pion en een penseel. ,,Ik roep dan af. Wie het eerst z'n zakje leeg heeft, wint. Met Sinterklaas koppelen we er zelf meegenomen cadeautjes aan. Die pakken ze de deelnemers dan uiteindelijk tegelijk uit. Dan moet je ze horen."

De handicap van hun pappenheimers zien Toon en Jopie na al die jaren niet of nauwelijks meer. Waar nodig assisteren ze mensen van en naar de taxi, van en naar het toilet, regelmatig begeleiden ze desgewenst ook iemand naar een winkel in de buurt. Gouden regel: ze bezoeken mensen niet thuis en halen ze ook niet over de vloer. ,,Da's net als met de buren. We maken met ieder een praatje, maar gaan nergens binnen. Daar krijg je alleen maar scheve ogen en gedoe van."

Elk jaar begeleiden ze een aantal liefhebbers tijdens een midweek vakantie bij Bartiméus , de landelijke specialist voor blinden en slechtzienden in Ermelo. ,,Traditionele afsluiting bij Boerke Mutsaers, dit jaar voor de 18e keer."

Gepasseerd

Waar Jopie 4 jaar geleden koninklijk werd onderscheiden, werd haar man jammerlijk gepasseerd. Toon lacht er maar mee. ,,Ik lig sindsdien wel mooi met een koninklijke te bed."

Zoals Mauritsz 'bleef hangen' bij bij het netwerk, zo raakte hij ook vergroeid met zorgcentrum de Bijsterstede nadat zijn schoonmoeder zaliger een slordige 25 jaar geleden werd opgenomen. Elke tweede zaterdag werken Jopie en Toon er nog mee aan de kerkdienst, elke dinsdag gaan ze trouw met rolstoelpatiënten aan de wandel. Handig als hij is, wordt Toon ook hier om de haverklap gevraagd voor klusjes. ,,Wat ik in m'n handen krijg kan ik meestal wel maken. Ik mag alleen de trap niet meer op."