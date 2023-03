Vorig jaar verkasten er 531 mensen naar Hilvarenbeek

Van degraderen met Willem II tot (bijna) kampioen met Feyenoord: ook in Rotterdam pakt Wellenreu­ther nu de spotlights

Van degraderen met Willem II naar mogelijk de landstitel pakken met Feyenoord. Voor Timon Wellenreuther komt dat scenario steeds dichterbij. En als de Rotterdammers inderdaad de hoofdprijs pakken, dan was de redding van de 27-jarige Duitser tijdens de gewonnen Klassieker in de Johan Cruijff Arena er eentje die goud waard was.