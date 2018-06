Vrachtwagen lekt tientallen liters diesel in Tilburg: verkeershinder rond Hart van Brabantlaan

Uitkomst klimaattop Breda: 100.000 elektri­sche auto's moeten Brabant veroveren

4 juni TILBURG - In Brabant moeten snel 100.000 auto's elektrisch zijn. Ook moeten er meer slimme oplaadpalen komen. Dat is de uitkomst van de klimaattop in Breda, waarbij Tilburg, Helmond, Breda en de provincie die afspraak maakten.