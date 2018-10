Vrachtwagen rijdt zich vast voor viaduct in Tilburg

Tilburgers zijn slechtste betalers zorgpremie van heel Brabant

10:56 TILBURG - In de gemeente Tilburg woonden in 2017 relatief gezien de meeste mensen die hun zorgpremie niet betalen. Van alle 18-plussers is 2,1 procent wanbetaler. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.