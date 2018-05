Vrachtwagenchauffeur na ongeluk Tilburg: 'het appen is nu terug tot zo goed als niks'

BREDA/TILBURG - De lijst met appjes, in en uit de oplader halen en zelfs een foto die is verstuurd vanaf zijn telefoon is best behoorlijk. Dat terwijl de 24-jarige Johan B. met zijn vrachtwagen vol aardappelen in Tilburg op de weg zat. Niet zeker is of dat de reden is waarom hij een Fiat Punto 'zo ongeveer door de helft heeft gereden' op de Burg. Letschertweg in Tilburg. ,,Het appen is nu terug tot zo goed als niks."