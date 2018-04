'Vreemde eend in de bijt' Joël Domingos uit Tilburg naar finale Grote Prijs

TILBURG - Op zijn muziek een specifiek genre plakken, is volgens Joël Domingos (22) onmogelijk. De jonge zanger, rapper en producer vindt het maar moeilijk om er een label aan te hangen. Wel is duidelijk dat hij naar de finale van De Grote Prijs in de categorie 'hiphop' gaat.

"Wat dat betreft ben ik een vreemde eend in de bijt", laat de Rockacademiestudent, die nu ruim drie jaar in Tilburg woont, weten. "Ik geloof dat er vooraf bij de jury ook discussie bestond of ik nu wel of niet in de categorie 'hiphop' mee mocht doen. Uiteindelijk wel dus."

En zo liet hij zijn concurrenten, Dentalhon, Shagga Ranx en IVES, in poppodium Effenaar in Eindhoven achter zich. De hiphoptalenten kregen ieder twintig minuten om hun beste beentje voor te zetten. "Als ik er op terugkijk, ben ik tevreden. Ik heb, samen met mijn liveband, ongeveer vijf a zes liedjes gespeeld", vertelt de geboren en getogen Hoek van Hollander.



Quote Sinds ik hier woon, doe ik mee aan de Bourgondi­sche leefstijl. Ofwel: ik drink wat vaker biertjes in de kroeg. Joël Domingus

De verschillen tussen de kustplaats en het zuidelijke Tilburg merkt hij wel. "Sinds ik hier woon, doe ik mee aan de Bourgondische leefstijl. Ofwel: ik drink wat vaker biertjes in de kroeg", zegt hij al lachend. Dan serieus: "Als student op de Rockacademie ben ik door de jaren heen begeleid door rappers als Pete Philly, Diggy Dex en Thomas Waterreus (Aap van Boef en de Gelogeerde Aap)."

En dat zijn niet de minsten in het hiphopgenre. Zij gaven de Nederlands-Kaapverdiaanse rapper een zetje naar een muzikale carrière. "En nu sta ik zaterdag 12 mei in De Melkweg in de finale van De Grote Prijs. Heel gaaf. Ik zie het als een springplank om geen breder publiek te bereiken. Mijn droom is om als solo-artiest voor een uitverkochte Ziggodome te staan."