Vriendin Jermaine schrijft emotionele brief over gemis: 'Liefde is sterker dan kanker, sterker dan de dood'

TILBURG - 'Lief kleintje, je bent er nu al vier maanden niet. Ik heb het gevoel je snel weer te zien.' Lisette van Dijk, de vriendin van de aan kanker overleden Tilburger Jermaine de Wind (27) heeft een emotionele brief geschreven over haar gemis. Haar woorden zijn te lezen op de site van Over Mijn Lijk.

Al vier maanden moet ze Jermaine missen, dat ze in haar geschreven stuk emotioneel beschrijft. 'Je mag valsspelen met monopoly, je mag remsporen achterlaten, je mag overal mangopitten en vieze onderbroeken achter laten, ik wil je hand vasthouden en zeggen dat alles goed komt. Als je maar weer terugkomt.'

'Lieve dikkop, met mijn ogen dicht zie ik je nog lachen en onvermoeibaar doorgaan. Je hebt de harten van ontelbaar veel mensen weten te raken. In de mijne zal je voor altijd blijven en ik zal je ontzettend missen.'

Zoontje Noah

Volledig scherm Jermaine, Lisette en hun zoontje in Over Mijn Lijk © BNNVARA Ze noemt ook hun Zoontje Noah, die ze opvoedt met Jermaine altijd in haar gedachten. 'Ik zal je altijd een plekje blijven geven in Noahs leven en ik hoop dat je af en toe even komt buurten. Ik ben je ontzettend dankbaar dat ik het allermooiste cadeau van je heb gekregen. Het zal moeilijk worden om zonder jou door te gaan, maar ik beloof je om het te proberen. Als jij al zo hard kon vechten voor het leven, wie ben ik dan om niet te vechten om zonder jou door te kunnen?'

Van Dijk beschrijft hoe ze zich de afgelopen vier maanden heeft gevoeld. 'Maandenlang elke avond op de bank zitten in een piepklein huis en valsspelen met kaarten en monopoly. Je zat midden in de chemotherapie en was te moe om iets te ondernemen. Gek genoeg was dit ook een hele mooie tijd. We groeiden naar elkaar toe, je huilde en lachte veel en vertelde me van alles, over vroeger, over hoe je je voelde en je durfde helemaal jezelf te zijn.'

'Je had net de dag ervoor enorm slecht nieuws gehad in het ziekenhuis en een dag later zette ik jou en Sherwin af op Schiphol en had je afleiding. Daar zijn vrienden voor, ouwehoeren en niet teveel over kanker praten. Een paar weken lang heb je kunnen genieten en alles op een rijtje kunnen zetten.'

Steun

Steunbetuigingen van lezers stromen binnen onder het stuk. 'Jeetje wat heb je dat prachtig beschreven ! Wat een gemis voor jullie als gezin', 'Jee wat heb ik gehuild', Wat een sterke strijd hebben jullie gestreden, en ook op een liefdevolle manier! Diep respect'.

Over Mijn Lijk

Het BNNVARA-programma Over Mijn Lijk volgde de laatste maanden van het leven van Tilburger Jermaine de Wind. Zijn partner Lisette mocht toen de eerste afleveringen zien, voordat ze uitgezonden werden. Haar reactie was toen: ,,Het is heel fijn, maar ook heel raar om te zien'', zegt ze. ,,Het lijkt een ander leven.''