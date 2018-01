Vrijgelaten verdachte en Hennie de Laat spraken elkaar op dag van haar dood

Ria Govers gaat zichzelf zien in de Tilburgse Revue

18:07 TILBURG - Ria Govers werkt al vijftig jaar bij Theaters Tilburg. Ze zit achter de balie bij de artiesteningang en ontvangt acteurs, cabaretiers en muzikanten die die avond optreden in de schouwburg of concertzaal. In al die jaren heeft de Tilburgse veel artiesten ontmoet. ,,Maar ik ben nuchter", zegt ze. ,,Ik heb nooit om een handtekening gevraagd."