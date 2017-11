Vrouw gewond geraakt bij frontale botsing aan de Bergstraat in Goirle

Tilburgse DJ Coenio weer de beste van het land

29 november ETTEN-LEUR - Tilburger Coen Broers, beter bekend onder zijn artiestennaam DJ Coenio, is voor de derde keer in zijn carrière uitgeroepen tot ‘beste allround dj van Nederland’. Hij mocht de prijs woensdagavond in ontvangst nemen in Studio 76 in Etten-Leur.