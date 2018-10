Vrouw in Tilburg beroofd van telefoon, politie vindt hem terug door app en arresteert man

Nepagent filmt tweetal en slaat jongen (20) tegen de grond

28 oktober TILBURG - In de Koestraat in Tilburg is een 20-jarige man uit Tilburg mishandeld door een nep-agent. Dat gebeurde ter hoogte van de Korte Nieuwstraat, rond 03.30 uur in de nacht van zaterdag op zondag. Het slachtoffer moest mee naar het ziekenhuis.