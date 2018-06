Vrouw tot bloedens toe mishandeld in Pagestraat in Tilburg

Het incident vond plaats rond 14.45 uur die middag. Aanleiding was een verkeersconflict. Volgens het slachtoffer passeerde zij in haar auto de verdachte. Ze dacht dat hij zou gaan vallen en stopte daarom, om te vragen of hij in orde was. De verdachte, die op de fiets reed, zei daarop dat de vrouw hem had geschampt of afgesneden. Dat wordt onderzocht.