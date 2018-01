Vrouw vlucht huis uit om brand in hennepkwekerij en wordt direct gearresteerd

Ook in de vakantie naar school: animo voor Taal52 is groot

11:18 TILBURG - Het is vakantie. Toch is er volop leven bij basisschool Jeanne d'Arc in de Tilburgse wijk 't Zand. Zestig kinderen doen mee aan Taal52 en krijgen extra taalles. 'Er wilden nog meer kinderen meedoen', zegt projectcoördinator Anita van Tilborg. 'Maar we hebben hier niet genoeg ruimte. We broeden op een tweede locatie, in Tilburg-Noord.'