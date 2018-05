Vrouwen van verpatste Willem II staan er als tweedehandsjes bij op de Meimarkt in Tilburg

Maar zo kon het ook gebeuren dat 94 jaar later die vier allegorische dames op het Heuvelplein als tweedehandsjes te kijk stonden. 'Welvaart' kreeg een bouwhelm tot haar beschikking: best toepasselijk. 'Beschermer van het Vaderland' werd in een smetteloos wit jurkje gehesen: valt ook wat voor te zeggen. Maar 'Koningschap' met een speelgoedautootje als kroon? En 'Wetgeving' die een roze behaatje kreeg voorgebonden? Als koningin Wilhelmina dát in 1924 had geweten...