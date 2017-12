Vuurwerkcontrole in Berkel-Enschot: alleen de knetterkometen staan te hoog op de plank

Marcel van den Biggelaar van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant loopt donderdagochtend binnen bij de fietsenzaak van Ben van Iersel in Berkel-Enschot. Die verkoopt al sinds 1982 vuurwerk in de aanloop naar de jaarwisseling. Van de Biggelaar controleert of de voorraden in de bunker veilig zijn opgeslagen, of het personeel alle veiligheidsinstructies heeft gehad, of de brandmeldcentrale in orde is en of ook achter de toonbank alles in orde is.