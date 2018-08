Waaghals (19) is duizend euro armer na uitdagen agent met lawaaierige racemotor in Tilburg

Lust, hebzucht, woede: expositie over hoofdzon­den bij abdij Koningshoe­ven

22 augustus TILBURG - 'Zondaars' komt thuis. Deze expositie met werk van zeven Tilburgse kunstenaars over de zeven hoofdzonden was eerder te zien tijdens het Jeroen Bosch jaar in Den Bosch (2016) en in Fort Vuren (2017). In de maand september zijn de kunstwerken te zien bij abdij Koningshoeven.