Waarom café Philip in Tilburg het niet redde: ‘De sfeer was helemaal kapot, wie draait nou Hazes tijdens een dansavond?’

Jaap en Ingrid wonen piepklein in een tiny house, maar hebben toch een zee aan ruimte op landpark Assisië

BIEZENMORTEL - Met 35 vierkante meter is hun woning klein, maar hun leefwereld is groot. Ingrid en Jaap Koert wonen sinds enkele weken in een tiny house op landpark Assisië. Daar ben je zelden alleen. Binnen enkele dagen al liepen ze hand in hand met verstandelijk beperkte bewoners.