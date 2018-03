Waarom ontvoerden Brabantse kampers zakenman Ronald Maurits?

Cellofaan

De ontvoering van Maurits werd gefilmd door een buurtbewoner. Onder bedreiging van een pistool werd de man in een BMW gestopt. Uit een tussentijdse zitting is inmiddels duidelijk geworden dat hij na die ontvoering zwaar onder druk werd gezet in een loods. Zijn bovenlichaam en zijn benen werden in cellofaan gewikkeld, waarna de met bivakmutsen getooide verdachten hem in brand dreigden te steken. Ook zijn hoofd werd afgeplakt met tape en overgoten met een vloeistof. De ontvoerders eisten geld van hem en dreigden ook zijn dochter te vermoorden.

Kampers

De drie woonwagenbewoners uit Breda en Tilburg zijn 'goede bekenden' van de politie. Tilburger Patrick J. is lid van No Surrender en is inmiddels veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. De twee Bredase verdachten, vader en zoon K. , wonen op een kampje in Breda-Oost, waar de politie in 2014 grote heoveelheden harddrugs vond. De Osse Bianca van der H. speelde volgens haar advocaat Mark Nillesen geen rol bij de ontvoering. De enige reden waarom ze verdachte is, is volgens hem dat haar vingerafdrukken zijn gevonden op één van de kogels uit het pistool dat bij de ontvoering werd gebruikt. Zij werd in juni al op vrije voeten gesteld .