Waarschuwing aan ouders: ook in Midden-Brabant moeten schoolklassen terug naar huis door ziekte leerkracht

,,We vrezen voor de maanden november tot april, wanneer er het vaakst zieken zijn. Er is te weinig vervangingscapaciteit om dat op te vangen. Het is niet ondenkbaar dat daardoor klassen een dag naar huis gestuurd moeten worden", zegt Pieter Jansen, directeur van onderwijscoöperatie T-PrimaiR.

Jansen is ook woordvoerder van het Regionaal Transfercentrum Midden-Brabant, dat sinds 2016 namens de vijftien schoolbesturen probeert personele problemen op te vangen of op te lossen. De vervangingsdienst is er een onderdeel van. ,,Het is de schoolbesturen in deze regio maar net gelukt hun reguliere bezetting rond te krijgen. Maar we slagen er niet meer in de vervangende schil gevuld te krijgen.”