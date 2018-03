Burgemeester Weterings: snel om tafel met politie en justitie over Club FIX

De politie is nog druk met het onderzoek naar de vechtpartij bij de ondergrondse horecazaak aan het Pieter Vreedeplein. ,,We wachten op de bestuurlijke rapportage", aldus de woordvoerder van Weterings. ,,De burgemeester zet er druk op. Als het kan wil hij Club FIX nog deze week binnen de lokale driehoek bespreken om te bekijken of er maatregelen nodig zijn en welke dat dan moeten zijn."

Fouilleren

Weterings greep eerder al eens in tijdens een feest bij de horecagelegenheid. In december 2017 bestempelde hij het Pieter Vreedeplein tot 'veiligheidsrisicogebied' omdat in de club het eerste salsafeest plaatshad ná een vergelijkbaar feest in Best waarbij een dode viel. De politie fouilleerde 190 mensen en doorzocht 70 auto's. Er werd één aanhouding verricht wegens wapenbezit. Het ging om een 22-jarige Rotterdammer.