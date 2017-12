Wachten in Tilburg op de bus die niet komt. Of ja, toch één

Vlot gaat zijn mededelingenrondje niet: iedereen klampt hem aan voordat hij iets kan zeggen. Gevloekt wordt er niet, teleurstelling is er wel. Meteen bellen jongeren naar huis: 'Kan iemand me komen halen?'

Dan rijdt toch nog een streekbus het station op. De chauffeur komt van Baarle-Nassau en deed daar een uur en tien minuten over. ,,Gekkenwerk." Niettemin wordt hij geacht zijn reis voort te zetten, naar Breda. Want in die stad rijden de bussen nog door. ,,Het management beslist", zegt hij. ,,Dan maar met 10 kilometer per uur."

In Tilburg en naar bestemmingen ten oosten van de stad rijdt tegen 15 uur niets meer. Een enkele bus richting het westen, Breda bijvoorbeeld, vertrekt nog wel. Voor de reizigers is het gokken: want het is aan de chauffeur zelf om die beslissing te nemen. Een medewerker van Arriva, in geel hesje, wijdt het aan het strooibeleid. ,,Als je Tilburg binnen komt rijden, zit het meteen dicht. Ten westen van de stad wordt er beter gestrooid."