Wandeltocht Ten Miles: met je dochters kletsen tussen het groen

In de hal bij de start trekt Ad Merkx (80) uit Best snel een wit t-shirt over zijn blote bast. ‘Geef het Terug’ en cijfer 9, prijken erop. ,,Wij kijken niet, hoor!”, roepen zijn vrouwelijke teamgenoten vrolijk. Ze kwamen vandaag met 35 man voor aandacht voor een gehoorafwijking. ,,Deze heet DFNA 9 en brengt ook een evenwichtsstoornis mee”, vertelt Alonda van Toor (51) uit Ede. Ze willen ‘gehoor en evenwicht terug’ en lopen namens stichting ‘Negende van’. Tegen tienen deze zaterdagochtend, vertrekken zij als een van de laatsten vanaf de start bij de Wagenmakerij aan de Burgemeester Brokxlaan.

Daar staat ook een stralende Sjaak Kemmeren (71) uit Tilburg startklaar. Met zijn drie Tilburgse dochters in zijn kielzog. ,,Deze Wandeltocht tijdens de Ten Miles vind ik leuker dan rennen morgen. We blijven met zijn vieren bij elkaar en het wordt vooral flink kletsen onderling. Doordeweeks lukt dat nooit zo, dan is het ‘druk, druk, druk..’ En op feestjes komt het er ook niet van, hè.” Ze gaan tien miles lopen. Komt er ook aanmoediging? ,,Ja, haha, erg hè, voor zo’n afstandje”, lacht zijn dochter Marlous Metz (44). Haar vader: ,,Mijn vrouw komt ons op het einde in de stad toejuichen. Daarna gaan we samen lunchen en drinken.” Kemmeren kletst ontspannen met zijn dochters onderweg en geniet onderwijl van Moerenburg, het Galgeven en de Oisterwijkse Bossen en Vennen. ,,Heel fijn, zo door de natuur.” Alonda van Toor en teamgenoten vallen op met hun witte shirts met 9 erop.