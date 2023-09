Was Yvon K. dan tóch alleen maar op zoek naar liefde? De rechtszaak gaat vandaag verder

met video Automobi­list een tijd spoorloos nadat auto tegen vangrail botst bij knooppunt De Baars

TILBURG - Een bestuurster (22) is in de nacht van vrijdag op zaterdag met een auto tegen de vangrail gereden op de A58 bij knooppunt De Baars. Na de klap belandde de wagen tientallen meters verder in de bosjes, tussen twee snelwegen in. De hulpdiensten troffen later bij het voertuig geen bestuurster aan.