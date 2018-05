Wat als je dochter bij de politie zit? 'Mam, maak je maar geen zorgen'

Of zij de zorgen van haar moeder begrijpt? Zeker weten. ,,Nu heb ik geen kinderen, dus ik weet niet precies hoe het zit. Maar ik kan bij die moeder van mij wel voelen hoe het moet zijn als jouw kind besluit bij de politie te gaan”, schrijft Els in een openhartig Moederdagverhaal. Els werkt bij de politie in Eindhoven en heeft ook jaren in Tilburg over straat gelopen om daar de veiligheid te waarborgen.

'Ze hoeft niet alles te weten'

Ze zegt het nooit met zoveel woorden, maar Els weet zeker dat haar moeder zich zorgen om haar beroep maakt. ,,Over of het wel veilig is op straat, of de wereld niet te hard is tegen me, of dat ik wel heel thuis kom na een nachtdienst.” Om haar zoveel mogelijk gerust te stellen, praat Els ‘heel open en eerlijk’ over haar werk.

Ze vertelt bijvoorbeeld openhartig over dodelijke aanrijdingen of over grofgebekte mensen die haar helemaal de huid vol schelden. ,,Soms zie ik haar gezicht betrekken en weet ik dat ik het daarbij moet laten. Dat doe ik dan ook. Moeders hoeven immers niet alles te weten.”

'Ik leef nog hoor'

Veel zorgen die de moeder van Els in het begin had zijn in de loop der jaren weggevaagd. ,,Door ervaring weet mijn moeder ook dat ik niet in zeven sloten tegelijk loop en dat mijn collega’s en ik goed op elkaar en onszelf letten.” Toch kan ze nog altijd één ding moeilijk loslaten, schrijft de agente.

,,Ik heb er altijd moeite mee gehad om mijn ogen open te houden tijdens de nacht. Ik weet dat ze zich zorgen maakt of ik wel veilig thuis kom na zo’n dienst. Ze woont vlakbij en kijkt altijd even of mijn auto op de oprit staat na een nacht werken. Laatst moest ik dik overwerken en ging om 09.30 uur mijn diensttelefoon. Ik wist precies wie er belde en waarom: ‘Hoi mam, ik leef nog hoor, maak je maar geen zorgen’.”

