Wat is je mooiste herinnering aan Noorderligt Tilburg?

Tilburger (19) start vechtpar­tij met moeder en stiefvader omdat hij het huis uit moet

12:06 TILBURG - Een 19-jarige Tilburger heeft dinsdagmiddag ruzie gehad met zijn moeder (48) en stiefvader (54) in een woning in de wijk Trouwlaan in Tilburg. Zijn moeder en stiefvader hadden de woning verkocht, waardoor de jongen een ander onderkomen moest zoeken.