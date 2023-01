Wat staat Tilburg en omgeving in 2023 allemaal te wachten?

Geen overlast van jonge asielzoe­kers in Biezenmor­tel: ‘We waren bang, maar ik denk dat we ons vergist hebben’

BIEZENMORTEL - Ruim een maand wonen 45 jeugdige asielzoekers midden in het langgerekte Biezenmortel. Hun komst zorgde voor de nodige onrust, maar overlast is uitgebleven. Voor de jongeren uit Syrië en Eritrea is verveling juist het probleem.

