Wc-hokje in brand gestoken in Tilburg, vuur slaat over op auto

De politie hint erop dat de brand is gesticht door dronken stappers, die van de kermis af kwamen. De brandweer was volgens de politie snel aanwezig, maar die kon niet voorkomen dat de complete achterkant van de geparkeerde auto afbrandde. Het lijkt erop dat de auto total loss is.

Ook een paar fietsen die naast de auto stonden zijn beschadigd. Van het mobiel toilet is niets meer over.

Als het hokje inderdaad door dronken stappers in brand is gestoken, is dat het zoveelste incident met uitgaansvolk in de wijk. Uit de Besterd en Theresia komen regelmatig klachten over dronken mensen die na het stappen vanuit de stad naar huis lopen.