We wisten dat het ging sneeuwen: waarom wordt het dan toch zo'n chaos op de weg?

,,Zelfs als dagen van te voren bekend is dat het hard gaat sneeuwen, is het nog lastig om de wegen sneeuwvrij te houden", zegt Eric van Beerendonk van Rijkswaterstaat. ,,Tegen Moeder Natuur is bijna niet op te boksen, hoe goed we ook voorbereid zijn."

Want met 200 voertuigen, 300 mensen en 5 miljoen kilo strooizout leek Brabant best goed voorbereid. Dat Rijkswaterstaat adviseerde thuis te blijven, of in ieder geval niet de weg op te gaan, lijkt in te gaan tegen wat sneeuwvrije wegen geeft: ,,Doorrijdend verkeer is nodig om de weg sneeuwvrij te houden", zegt Van Beerendonk.

Een perfecte balans

Verkeer moet blijven rijden om het strooizout goed in de weg te kunnen drukken. Te weinig verkeer bij veel sneeuwval geeft alleen maar meer sneeuw op de weg. ,,Want sneeuw wordt dan niet goed in het zout gereden", zegt Van Beerendonk. En te veel verkeer zorgt er juist voor dat het strooizout te snel verspreid, want banden van auto's nemen het zout mee. ,,Deze balans is erg lastig te bepalen, want hoe weet je nou precies hoeveel sneeuw er valt en hoeveel verkeer er rijdt?"



Alleen die perfecte balans van verkeer en sneeuwval kan voor een goede doorstroom zorgen. Maar dat is er bijna nooit.

Lavastorm

Rijkswaterstaat zet daarom sneeuwvechter de Lavastorm in, om de ijsplaten op de snelwegen te laten smelten. Het voertuig strooit warm zout van 60 graden over het ijs geworden sneeuw. Die ijsplaten ontstaan, doordat verkeer vaststaat in file's en sneeuw niet meer vermengt met het zout. Aangedrukt sneeuw bevriest en zwaar verkeer komt de heuvel niet meer op. Het probleem is dat Nederland maar twee van die voertuigen heeft; ze kosten zo'n 200.000 euro per stuk.

Een tip van Van Beerendonk: ,,Rustig doorrijden, dan blijft de weg vrij van sneeuw." Maar in een file is dat niet mogelijk. Dan zit er nog maar een ding op, dat is wachten langs de kant van de weg.

