Webcamafperser Aydin C. uit Tilburg wil niet luisteren naar slachtoffers: ‘Het zou een bestraffing lijken’

TILBURG - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het gerechtshof vrijdag gevraagd veroordeeld webcamafperser Aydin C. uit Tilburg te verplichten komende dinsdag opnieuw aanwezig te zijn bij de behandeling van zijn zaak in hoger beroep. Die dag komen achter gesloten deuren slachtoffers van de afpersingen aan het woord.

De veertigjarige C. is vrijdag afwezig, net als maandag bij de start van zijn proces. Donderdag werd hij verplicht te komen en hoorde hij hoe het hof zijn verzoeken om toegang tot het digitale onderzoeksmateriaal in de zaak definitief afwees. Direct erna zei hij het hof niet te erkennen. De rest van de dag zweeg hij.

De aanklaagster zei vrijdag het belangrijk te vinden dat de vorig jaar tot bijna elf jaar cel veroordeelde C. erbij is als slachtoffers vertellen welke impact de afpersingspraktijken op hun leven hebben gehad. Zij wees er daarbij op, dat twee Nederlandse slachtoffers aan het woord komen die eerder bij de rechtbank geen verklaring aflegden.

Het OM kreeg steun van de advocaat die de slachtoffers vertegenwoordigt. ,,Uit andere zaken weten we dat het voor slachtoffers van belang is dat ze weten wie de verdachte is, hoe iemand eruit ziet.”

Volgens advocaat Robert Malewicz heeft C. al aangegeven er dinsdag niet bij te willen zijn. ,,Hij ontkent en heeft de verhalen bij de rechtbank al gehoord. Het zou bijna een bestraffing lijken. Ik vraag me ook af of het iets bijdraagt, gezien zijn houding in de rechtszaal gisteren.”

C. hing donderdag de hele dag onderuit in zijn stoel en negeerde vragen van het OM en het hof. Dat probeerde hem voortdurend aan het praten te krijgen, maar kreeg steeds nul op het rekest.