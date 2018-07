Weer een bungeejump op de kermis, komt op plek van LunaLunaLuna

Ook Desperados Road Show verhuist naar dat gebied. Het dance-event is tien dagen in de Spoorzone en richt zich op r&b, latin en disco. Het festival zou op het parkeerterrein bij Hall of Fame zijn, maar schuift nu een stukje op.

De première van theaterkermis LunaLunaLuna is nu op Theater aan de Markt in het Belgische Hasselt. Organisator Harrie Verkerk is half juni door de gemeente Tilburg op de hoogte gesteld van de keuringseisen voor de theatrale attracties. In andere landen zijn die eisen er niet. Pas een week voor de kermis is besloten het evenement niet door te laten gaan. Verkerk voelt zich door het kermisteam in de steek gelaten. Hij overweegt het evenement toch op een later moment in Tilburg te laten neerstrijken.