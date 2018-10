Weer nieuwe winkel op oude winkelcentrum Eikenbosch in Berkel-Enschot

De vraag of het zin heeft op de huidige locatie nog te beginnen, snapt Toine van Rijen wel. ,,We hebben het huurcontract voor het nieuwe winkelcentrum al getekend, maar wilden tot die tijd niet afwachten. Vandaar dat we nu al beginnen.”

Cadeauwinkel

Samen met zijn vrouw realiseren ze in Berkel-Enschot hun droom. ,,We hebben beide meer dan 20 jaar ervaring in de detailhandel en retail. Mijn vrouw in de winkel, ik als vertegenwoordiger. Nu worden we eigen baas. Dat is een langgekoesterde wens van ons beiden."