Wéér rijdt iemand door na een ongeluk: dit zijn de regels

Wie liet jonge fietsers hulpeloos achter in Eindhoven? Gevluchte automobi­list na jaar nog spoorloos

EINDHOVEN – Een jaar na een ernstig ongeluk in Eindhoven is een automobilist die op de vlucht sloeg, nog altijd spoorloos. De politie besteedde in diverse opsporingsprogramma’s aandacht aan de zaak. De doorrijder liet drie gewonde fietsers hulpeloos achter. Een van hen raakte ernstig gewond.