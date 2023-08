Zomerse tempraturen of niet: dit is de weersverwachting in Tilburg

Het klinkt vreemd, maar als levendige studenten­stad is Tilburg de perfecte plek voor een jongeren­hos­pi­ce

TILBURG - Het is een bruisende studentenstad. Juist daarom wil Xenia Huis in Tilburg een jongerenhospice en logeerhuis openen. De tweede van het land. ,,In een hospice ligt de gemiddelde leeftijd rond de 75 jaar", zegt Jacqueline Bouts. ,,Dat is geen omgeving voor jongeren.”