Weg weer vrij na botsing A58 Tilburg

Justitie eist in hoger beroep jaar cel tegen Tilburgse ex-agent wegens corruptie

17:43 TILBURG - Justitie heeft maandag in hoger beroep een celstraf van een jaar geëist tegen ex-hoofdagent Suat Yenice uit Tilburg. Volgens de advocaat-generaal heeft hij een hennepkweker getipt dat er een inval op handen zou zijn en later in ruil daarvoor een etentje hebben gekregen.