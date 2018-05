Weg weer vrij na ongeluk op A58 bij Tilburg

VIDEO Finale Kleintje Hollands in Tilburg

27 mei TILBURG - Op de Heuvel in Tilburg was zondag de finale van Kleintje Hollands, een playback- en soundmixwedstrijd voor mensen met een beperking. Corrie van Kerkoerle organiseert het al voor de negentiende keer: ,,Via twee voorrondes staan 16 deelnemers in deze finale. Zeven met een playback-act en negen soundmix-acts."