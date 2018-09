Weg weer vrij op A58 tussen Ulvenhout en Tilburg, nog wel file

VIDEO Jonge kartrek­kers van de jazz. Make It is nieuw festival in Tilburg

9:23 TILBURG - Make It is een nieuw festival in Tilburg. Op de podia staan vooral jonge talentvolle jazzmuzikanten. De grootheden van straks, zo zegt de organisatie. Ambitie? Zeker. Make It moet uitgroeien tot het Noorderslag van de jazzmuziek. Voor een indruk: zie de filmpjes onder het artikel.