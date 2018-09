Welke supporter wil pleegouder zijn? Sterk Huis en Willem II gaan op zoek

Fans krijgen geen geld terug, ondanks flinke vertraging optreden Canadese rapper in Tilburg

27 september TILBURG - Zanger en rapper Tory Lanez begint zijn optreden in 013 in Tilburg donderdagavond niet om 21.10 uur, maar zo'n twee uur later: om ongeveer 23.00 uur. Paspoortproblemen zorgen ervoor dat de Canadees pas veel later dan gepland in Tilburg kan zijn.