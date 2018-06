Werkstraffen geëist tegen Tilburgers voor mega-wietstekkerij

Die loods werd op 1 september 2015 geënterd door de politie. Die had even daarvoor een anonieme brief gekregen, waarin stond dat er wiet gekweekt werd in de hal. Een man uit Spijkenisse en een Tilburger werden meteen aangehouden. Een andere man kon wegrennen. Dat zou een tweede Tilburger zijn geweest, stelt justitie.

Groot

De mannen zouden meer kwekerijen hebben. Justitie denkt dat ze ook betrokken zijn bij een kwekerij aan de Zijlstraat in Schiedam in 2014, de Klaaskamp in Lemmer in 2016, de Stationsstraat in Tilburg en de Prins Berhardstraat in Roermond in 2015. In totaal gaat het dan om dik 30.000 stekken en bijna 3.000 plantjes.