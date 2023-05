West-Brabant en Zeeland vragen minister om meer politieagenten: ‘Het is dweilen met de kraan open’

Niet eens een knipoogje naar het publiek? Dan past het niet bij circus Harlekino, hoe goed de artiest ook is

HILVARENBEEK - Snoep verkopen, kaartjes knippen, spreekstalmeester en de tent mee opbouwen en afbreken. Kevin van Geet is in zijn circus Harlekino, dat tot zondag in Hilvarenbeek staat, manusje van alles. ,,Mijn titel is directeur, maar ik sta na afloop van de voorstelling ook de wc’s te poetsen. Dat kan ik de artiesten natuurlijk niet laten doen.”