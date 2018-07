West-Brabant krijgt amper vat op drugsdumpingen

BREDA - De dertien vondsten in april waren zelfs voor de politie een 'extreme situatie'. Maar eigenlijk is het heel 2018 al bal: in het huidige tempo gaat het aantal drugsdumpingen in West-Brabant dit jaar dat van 2017 ruimschoots overtreffen.

In de eerste zes maanden van dit jaar trof de politie Zeeland West-Brabant al 27 drugsdumpingen. In heel 2017 waren dat er 33. 'Paniekdumpingen' kunnen daar mogelijk aan ten grondslag liggen, denkt woordvoerder Willem-Jan Uijtdehage, al is het moeilijk de vinger op de zere plek te leggen.

Paniekdumpingen

,,Een echte verklaring voor de ontwikkeling hebben we niet. Maar het vinden van drugslabs heeft sowieso onze aandacht. We hebben een aantal 'veegweken' achter de rug. Doel is om drugs van straat te halen, in beslag te nemen en te vernietigen. Daardoor ontstaat rumoer en dat kan leiden tot paniekdumpingen, waarbij criminelen zo snel mogelijk van de grondstoffen voor het maken van synthetische drugs af willen komen. Want als wij een lab ontdekken krijgen ze niet alleen ons op hun dak, maar ook de gemeente, belastingdienst... voor je het weet ben je je pand kwijt en zit je met hoge boetes. Dat willen ze op die manier voorkomen.''

Quote Doel is om drugs van straat te halen, in beslag te nemen en te vernieti­gen Willem-Jan Uijtdehage, woordvoerder politie

In het voor- en najaar is sowieso een piek in het aantal dumpingen te zien. Uijtdehage: ,,Dan gaat het met name om de grondstoffen voor het produceren van xtc en speed.'' Wat daarbij sinds korte tijd ook meespeelt: ,,De ingrediënten voor die grondstoffen van synthetische drugs werden voorheen gewoon geïmporteerd worden. Dat was al illegaal, maar dat wordt nu ook steeds lastiger. Daarom produceren criminelen die hier nu ook, met een extra productieproces en dus extra afval als gevolg.''

Hotspots

Waarom de piek juist in Breda te zien is? ,,Tja, dat is van oudsher zo. Tilburg en Breda zijn hotspots in Brabant.''

De cijfers zijn 'zorgelijk', maar geen reden om direct van aanpak te veranderen. ,,Het heeft zonder meer onze aandacht. We willen bewustwording creëren. Mensen schromen vaak om verdachte situaties te melden. Maar meer dan de helft van de tips geeft resultaat.''