Wie heeft de beker van de Stadsquiz ontvreemd? Erfgoed Tilburg wil hem terug

,,Hij stond op de bar in het Willem II-stadion", weet Petra Robben, die als coördinator van het winnende team Erfgoed Tilburg de beker uit handen van burgemeester Weterings mocht ontvangen. ,,Hij was gevuld met bier, want dat is blijkbaar een Willem II-traditie. Maar ineens was ie weg. Het deksel met daarop een 1 hebben we nog wel."

Luttikholt roept de verantwoordelijke snoodaard op zich te melden. ,,We willen een hartig woordje met hem spreken." Voor diskwalificatie hoeft hij of zij echter niet te vrezen.

,,Het was een prachtige avond. Als Kiwanis Club Tilburg gaan we zeker door met de stadsquiz. Er zit groei in het aantal teams. We hadden er nu 25, maar dat kan veel hoger. Kijk maar naar omliggende dorpen."

Inschrijfgeld

In Tilburg ligt wel een hoge drempel voor deelname. Het inschrijfgeld bedraagt 250 euro. ,,Maar dat komt omdat we aan onze quiz een goed doel koppelen. Dit eerste jaar hebben we, ook dankzij sponsoring, al een bedrag van 10.000 euro opgehaald."

Het geld gaat naar een project om kansarme kinderen van een laptop of computer te voorzien. Kiwanis ondersteunt dat samen met de Johan Stekelenburg Stichting. It-studenten van Fontys reviseren gebruikte computers. Vijftig Tilburgse kinderen kunnen zo dankzij de stadsquiz thuis schoolopdrachten uitvoeren.