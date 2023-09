Wie zoet is krijgt lekkers: pepernotenwinkel Peppernuts is terug in Tilburg en dit is waar

indebuurt.nl Oude meubels uit het Big Bro­ther-huis leveren geld op voor meer dan 700 Tilburgse gezinnen

Misschien is het je opgevallen dat het Big Brother-huis elk seizoen volstaat met andere meubels. Voor wie altijd al wilde weten wat er na de sluiting van het Big Brother-huis gebeurt met de meubelstukken: dit is het antwoord. De meubels zijn in 2023 geveild en de opbrengst gaat naar Tilburgse gezinnen met een kleine portemonnee.